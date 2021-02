Vockerode/Magdeburg (dpa/sa) - Auf der Autobahn 9 in Sachsen-Anhalt sind am Dienstag mehrere Lastwagen ineinander gekracht. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt. Schwerpunkt sei die Strecke zwischen Dessau-Ost und Vockerode in Richtung Berlin, die gesperrt werden musste, teilte die Polizei mit. Eine fehlende Rettungsgasse erschwerte den Einsatzkräften die Anfahrt. Den Angaben nach war zunächst ein Sattelzug gegen 3.30 Uhr bei Eisglätte ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. In der Folge kollidierten wenige Minuten später an der Unfallstelle ein Auto und zwei Lastwagen. Die 51 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Die A9 musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle nahe der Elbebrücke Vockerode in Richtung Berlin seit dem Morgen gesperrt werden. Zudem hatte sich ein weiterer Sattelzug bei Dessau-Ost festgefahren. Es kam zum Stau.

Auf der Gegenfahrbahn Richtung München fuhr nach Angaben der Polizei ein Schneepflug aufgrund von Eisglätte in die Leitplanken. Der Fahrer wurde leicht verletzt, eine Fahrspur wurde für den Verkehr gesperrt.

Unterdessen kamen auf der Autobahn 2 die Fahrzeuge wegen des Winterwetters in Richtung Niedersachsen und Berlin eher schleppend voran. Ein Lastwagen war zudem bei Magdeburg in einen Graben gerutscht, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei sagte.

Räum- und Streufahrzeuge waren auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt im Dauereinsatz, wie ein Sprecher der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH in Halle mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:210209-99-363950/2