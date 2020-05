Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Brand in einem Hochhaus in der Magdeburger Innenstadt ist ein Mensch verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei am Freitagnachmittag eine Frau mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen mussten während des Feuers in Sicherheit gebracht werden. Laut Mitteilung stand beim Eintreffen der Feuerwehr die Küche einer Wohnung in der ersten Etage in Flammen und wurde bei dem Brand zerstört. Auch darüberliegende Wohnungen wurden durch den Rauch beschädigt. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.