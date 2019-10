Halle (dpa/sa) - Ein 26-Jähriger ist bei einer mutmaßlichen Attacke mit einem Messer in Halle schwer verletzt worden. Der Mann sei mit Schnitten im Oberkörper am späten Donnerstagabend in einer Notaufnahme in Halle aufgetaucht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Was davor geschehen sei, sei noch unklar. Der Mann sei im kritischen Zustand gewesen und ärztlich versorgt worden. Nach Aussagen des 26-Jährigen soll er von einem Unbekannten attackiert worden sein. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe.