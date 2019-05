Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird das Wochenende wieder wärmer und auch freundlicher. Die Temperaturen können sogar über 20 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Freitagmorgen mitteilte.

Auch wenn es am Freitagvormittag überwiegend nach Regen aussieht, bleibt es trocken. Bei 16 bis 17 Grad kommt am Nachmittag die Sonne ein wenig raus. Die bleibt dann auch den ganzen Samstag über bei 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es weiterhin trocken bei zehn bis 14 Grad. Im Laufe des Sonntags steigen die Temperaturen dann auf über 20 Grad. Am Nachmittag und am Abend kann es dann Gewittern und Schauern bei Höchsttemperaturen von 24 Grad.

Die kommende Woche wird dann wechselhaft mit vielen Schauern und Gewittern, aber auch Sonne bei um die 20 Grad.