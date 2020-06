Magdeburg (dpa/sa) - Nach dem jüngsten Coronavirus-Ausbruch in Magdeburg hat die Stadt weitere Erkrankungen gemeldet. Allein am Samstag sei der Erreger Sars-CoV-2 bei 21 Menschen nachgewiesen worden, teilte eine Sprecherin am Sonntag mit. Seit Beginn der Corona-Pandemie kommt Magdeburg auf 153 Fälle. 32 von ihnen wurden seit Freitag festgestellt. Zuletzt hätten sich mehr als 150 Menschen im Umfeld des Ausbruchs freiwillig auf das Coronavirus testen lassen, hieß es. Die Stadt erwartet, dass Hunderte weitere Tests dazu kommen. Das Gesundheitsamt verhängte vorsichtshalber 150 Mal Quarantäne. Das waren mehr als doppelt so viele als noch am Freitag.

Magdeburgs Behörden hatten Wochen lang keine oder nur vereinzelte Covid-19-Fälle gemeldet, dann aber vor wenigen Tagen von der neuen Krankheitswelle berichtet. Da sie derzeit die Infektionsketten nicht genau nachvollziehen können, ordneten sie zunächst an, sechs Schulen, mehrere Spielplätze und zwei Jugendeinrichtungen zu schließen.

In den betroffenen Einrichtungen sei keine Notbetreuung möglich, bis geklärt sei, ob es dort vor den Schließungen Ansteckungen gab, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) laut Mitteilung. Für alle anderen Schulen und Kitas gebe es derzeit keinen Grund, von den landesweiten Regelungen abzuweichen.

Sachsen-Anhalt meldet seit Wochen nur noch vereinzelt neue Infektionen mit dem Coronavirus. Am Wochenende werden die Statistiken derzeit nicht aktualisiert. Zuletzt waren 1735 Infektionen bekannt. 94 Prozent der Betroffenen gelten als genesen. 56 Menschen starben, nachdem sie positiv auf Covid-19 getestet worden waren.