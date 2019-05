Berlin/Halle (dpa/sa) - Wenn das Deutsche Rote Kreuz DRK am Internationalen Weltblutspendertag zum Fest nach Berlin einlädt, sind auch zwei Menschen aus Sachsen-Anhalt dabei. Insgesamt lädt das DRK am 14. Juni 65 Frauen und Männer aus ganz Deutschland nach Berlin ein, wie die Hilfsorganisation am Donnerstag mitteilte.

Wegen ihres langjährigen Engagements gehören Kathrin Baer aus Halle und Christian Tümmel aus Balgstädt (Burgenlandkreis) dazu. Die Hallenserin hat bisher 117 Mal Blut gespendet. Der Balgstädter brachte es auf 51 Blutspenden.

Den Angaben zufolge sind beim DRK 1,7 Millionen Menschen als Blutspender registriert. Das DRK benötigt für die Versorgung von Patienten pro Tag 12 000 Blutspenden.