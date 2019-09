Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt haben im ersten Halbjahr 2019 weniger Menschen ihr Gewerbe abgemeldet als im Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten wurden fast 6150 Unternehmen abgemeldet, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Das waren 5,4 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der langfristige Trend, dass es immer weniger gemeldete Gewerbe im Land gibt, hält dennoch an. Denn das parallel registrierte Plus bei Neuanmeldungen von 3,1 Prozent auf 5770 gleicht die abgemeldeten Unternehmen nicht aus, wie aus der Statistik hervorgeht.

Die meiste Bewegung gab es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres sowohl bei den Anmeldungen (1243) als auch bei den Abmeldungen (1481) beim Handel. Die meisten Gewerbe wurden abgemeldet, weil das betreffende Unternehmen vollständig aufgegeben wurde. Grund für eine Abmeldung war aber in einigen Fällen auch der Wegzug in einen anderen Meldebezirk. Bei den Anmeldungen betraf der größte Teil Neugründungen.

Mitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt