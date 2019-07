Leipzig (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig warnt vor schweren Gewittern in Teilen Thüringens, Sachsen-Anhalts und Sachsens. Demnach könne es am späten Samstag in allen drei Bundesländern zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Vereinzelt seien 30 Liter Niederschlag innerhalb einer Stunde möglich. Auch orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Für Thüringen und Sachsen-Anhalt gilt die Warnung von 17 Uhr bis 23 Uhr, in Sachsen von 20 Uhr bis 3 Uhr nachts.