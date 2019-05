Polkern (dpa/sa) - In der Altmark ist ein Wolf von einem Auto erfasst und später getötet worden. Eine 30 Jahre alte Fahrerin stieß Sonntagmittag auf der Bundesstraße 189 nahe Polkern (Landkreis Stendal) mit dem Tier zusammen, wie das Polizeirevier Stendal am Montag mitteilte. Es lief in einen Wald, wo es mithilfe eines Spürhundes gefunden wurde. Aufgrund der Verletzungen habe der Wolf getötet werden müssen, hieß es. Am Unfallwagen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

