Mainz (dpa) - Vor dem Start einer Verteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen muss die zuständige Bundesnetzagentur weitere Kritik einstecken. Die Auktion sei zwar "der bislang wichtigste Meilenstein auf Deutschlands Weg in das 5G-Zeitalter", sagte der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg. Er bemängelte aber überzogene Ausbauregeln und ein Auflagenkorsett", das die Wirtschaftlichkeit der geplanten Investitionen in Frage stelle. Am Morgen (10.00 Uhr) beginnt die Auktion, die vermutlich mindestens drei Wochen dauern wird.