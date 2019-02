Berlin (dpa) - Bilal Ben Ammar, der nach Tunesien abgeschobene Islamist und Freund des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri, hat sich in Deutschland unter verschiedenen Namen als Asylbewerber registrieren lassen und zahlreiche Straftaten verübt. Das geht aus dem Schreiben eines Beamten des Bundesinnenministeriums an eine Kollegin vom 16. Januar 2017 hervor, das der dpa vorliegt. Ben Ammar wurde im Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages will ihn wahrscheinlich demnächst als Zeugen vernehmen.