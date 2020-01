Berlin (dpa) - ARD und ZDF übertragen alle sechs Nations-League-Gruppenspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Herbst 2020. Das gaben die Sender bekannt. Statt zu bislang vier Partien treten die Teams nach einer Änderung des Reglements künftig jeweils zu sechs Gruppenspielen an. Dadurch fallen zwei Termine für Freundschaftsspiele weg, die sonst RTL gezeigt hätte. Da ARD und ZDF die beiden zusätzlichen Nations-League-Spiele übernehmen, erhält RTL im Gegenzug die Übertragungsrechte für die Test-Länderspiele gegen Spanien am 26. März und am 31. März gegen Italien.