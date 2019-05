Frankfurt/Main (dpa) - Anleger am deutschen Aktienmarkt haben Kasse gemacht. Börsianer führten die Kursschwäche wie schon am Vortag auf die wieder zunehmenden Risiken im Handelskonflikt zwischen den USA und China zurück. Am Ende büßte der Dax 1,58 Prozent auf 12 092 Punkte ein. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1182 US-Dollar.