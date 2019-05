Istanbul (dpa) - Ein deutscher Tourist ist vor der Küste der türkischen Provinz Antalya im Mittelmeer ertrunken. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der 67-Jährige sei am Strand des kleinen Orts Colakli schwimmen gegangen und dabei in Not geraten. Hotelangestellte hätten ihn an Land gebracht. Er sei im Krankenhaus gestorben und werde nun obduziert.