Berlin (dpa) - Die Fluglinie Easyjet startet am 4. Mai eine Flugverbindung zwischen Berlin und der Nordseeinsel Sylt. Die neue Verbindung zwischen Berlin-Tegel und Sylt sei ab sofort buchbar und werde einmal pro Woche - samstags - bedient, teilte das Unternehmen in Berlin mit. Die Flüge kosten ab 39,99 Euro. Abflug von Berlin-Tegel ist 16.40 Uhr, Ankunft auf Sylt 17.55 Uhr. Die Flüge von Sylt starten um 18.40 Uhr, Landung in Berlin-Tegel ist um 19.55 Uhr. Die Sommerverbindung läuft bis zum 26. Oktober.