Kirchheim (dpa) - Modeschöpfer Harald Glööckler hat den gestorbenen Stardesigner Karl Lagerfeld als "einen der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts" gewürdigt. "Er setzte über Jahrzehnte Trends und Maßstäbe in Sachen Design und Ästhetik. Mit ihm stirbt einmal mehr ein Stück Haute Couture", sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. "In einer Zeit, in der es immer weniger markante exzentrische Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten gibt, wird er fehlen", sagte der Designer mit Wohnort Kirchheim.