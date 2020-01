Berlin (dpa) - Kurz vor Beginn der Berliner Libyen-Konferenz hat der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch eine internationale Schutztruppe gefordert, sollten die Kämpfe in seinem Land andauern. Al-Sarradsch sagte der "Welt am Sonntag": Eine solche Schutztruppe müsse unter dem Dach der Vereinten Nationen agieren. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kommen heute Akteure rund um den Libyen-Konflikt bei Kanzlerin Angela Merkel zusammen. Ziel der Konferenz ist unter anderem, die jüngst vereinbarte Feuerpause in Libyen zu festigen.