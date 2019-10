Ankara (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu räumen dem Syrienplan der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer derzeit keine Chance auf Realisierung ein. "Überall wird uns gesagt, das sei kein realistischer Vorschlag", sagte Maas nach einem Treffen mit Cavusoglu in Ankara. In dem Gespräch habe der Vorschlag für eine von einer UN-Truppe geschützte internationale Sicherheitszone daher auch kaum Zeit in Anspruch genommen. Öffentlich hat sich bislang noch kein Land hinter den Vorschlag Kramp-Karrenbauers gestellt.