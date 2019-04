Berlin (dpa) - Nach seinem Auftritt am Abend in Köln wird der frühere US-Präsident Barack Obama heute Nachmittag von Kanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt in Berlin empfangen. Der Meinungsaustausch ist nicht presseöffentlich. Im Mittelpunkt dürfte das transatlantische Verhältnis zwischen Berlin und Washington stehen. Es hat sich nach dem Amtsantritt von Obamas republikanischem Nachfolger Donald Trump deutlich verschlechtert. Zwischen Merkel und Obama hatte sich in dessen Amtszeit eine Art politische Freundschaft entwickelt.