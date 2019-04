Sakhir (dpa) - Mick Schumacher hat auch in seinem zweiten Formel-2-Rennen Punkte gesammelt. Einen Tag nach Platz acht bei seinem Debüt in der höchsten Nachwuchsklasse in Bahrain landete der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher auf Rang sechs. Im kürzeren Sprintrennen musste Schumacher seine Pole Position zwar schon in der dritten Runde abgeben, holte am Ende aber vier Punkte. Den Sieg in Sakhir feierte Luca Ghiotto vom Team Uni Virtuosi. Der Italiener hatte im Ziel knapp 25 Sekunden Vorsprung auf Schumacher.