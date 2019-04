Rom (dpa) - Papst Franziskus feiert heute die traditionelle Liturgie der Osternacht im Petersdom. Der Gottesdienst markiert den Übergang vom Karsamstag zum Ostersonntag und erinnert an die im christlichen Glauben zentrale Auferstehung von Jesus Christus. Tausende Gläubige werden im Petersdom und auf dem Petersplatz erwartet. Ostern ist für Christen in aller Welt das wichtigste Fest. Morgen enden die Osterfeierlichkeiten mit einer Messe und dem traditionellen Segen "Urbi et Orbi". Der Segen wird nur an Weihnachten, zu Ostern und nach einer Papstwahl gespendet.