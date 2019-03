New York (dpa) - Nach einem ruhigen Handel haben die US-Aktienmärkte am Montag freundlich geschlossen und damit an ihre Aufwärtstendenz der Vorwoche angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,25 Prozent auf 25 914,10 Punkte. Der Eurokurs behauptete im US-Handel seine stabile Tendenz aus dem europäischen Geschäft und notierte zuletzt bei 1,1340 US-Dollar.