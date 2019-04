Berlin (dpa) - Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hält die Terrormiliz Islamischer Staat auch nach ihrer militärischen Niederlage für eine Gefahr. "Beim IS kann ich keine Entwarnung geben", sagte Haldenwang der "Welt am Sonntag". "Wir müssen weiter jederzeit auch mit einem Anschlag in Deutschland rechnen." Der IS bestehe noch immer, mit Blick auf Europa "vor allem im Sinne eines virtuellen Cyber-Kalifats, das zu Anschlägen anstachelt und auch immer noch Anhänger für Anschläge steuern kann".