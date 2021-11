Der Traum unseres Lebens

Die temperamentvolle 18-jährige Lee Grove, eine hervorragende Reiterin, ist auf einer idyllischen Pferdefarm aufgewachsen. Auch kurz vor ihrem High School Abschluss hat sie noch keine Idee, was sie im Leben machen will. Ihr größter Traum ist es, zusammen mit ihrem großen Bruder Casey bis zum Pazifik zu reiten, um eine Inspiration für ihr zukünftiges Leben zu bekommen. Caseys bester Freund, der 20-jährige Jordan Bishop, hingegen ist ein ehrgeiziger akademischer und sportlicher Überflieger, der genau weiß, was er im Leben erreichen will. Sein Ziel ist es mithilfe eines Sportstipendiums an eine große Universität zu wechseln und dort seinen Abschluss zu machen. Als jedoch ein schrecklicher Unfall Casey plötzlich aus dem Leben reißt, bietet Jordan seine Hilfe auf der Pferdefarm an. Unerwartet verlieben sich die beiden ineinander. Doch aufgrund ihrer unterschiedlichen Hautfarbe müssen sie ständige Anfeindungen über sich ergehen lassen. Als Jordan dann auch noch bei einer Rangelei mit Lees eifersüchtigem Verehrer schwer verletzt wird, scheint sein großer Traum für immer verloren. Und auch Lee beschließt, ihrem trauerndem Vater zuliebe, auf die Reise an den Pazifik zu verzichten. Doch vielleicht sind ihre Träume ja noch nicht verloren, wenn sie es schaffen, gemeinsam für den Traum des anderen zu kämpfen.

