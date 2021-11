Zauberhafter Badespaß - Die neuen Adventskalender von PLAYMOBIL und TINTI

Seit vielen Jahren verkürzen die PLAYMOBIL-Adventskalender die Wartezeit bis Weihnachten. Aus 24 Türchen, befüllt mit Original-PLAYMOBIL- Figuren, Tieren und ganz viel Zubehör, entsteht bis zum Heiligen Abend eine tolle Spielkulisse. Zwei ganz neue Motive sorgen in diesem Jahr nicht nur für tollen Spielspaß im Kinderzimmer, sondern mit den enthaltenen TINTI-Badeprodukten auch in der Badewanne!

Adventskalender „Badespaß Polizeitaucheinsatz"



Achtung – Polizeieinsatz in der Badewanne! Mit dem coolen Unterwasserscooter kann die Verfolgungsjagd in der Badewanne beginnen. Für eine Extraportion Action in der Wanne sorgt der Scooter, wenn er mit dem Unterwassermotor aufgerüstet wird. Ein farbliches Highlight liefern die TINTI Farbtabletten, die direkt mit dem Unterwasserscooter verwendet werden können. Dafür einfach die Farbtablette halbieren, je eine Hälfte in jedes der beiden Netze geben, die seitlich am Unterwasserscooter klemmen. Lässt man den Scooter dann durch das Wasser fahren (mit der Hand oder dem angesteckten Motor), zieht er eine tolle blaue Farbspur durch das Wasser.

Adventskalender „Badespaß Meerjungfrauen"



Magic in der Badewanne! Mit dem Meerjungfrauen-Adventskalender kann man eine faszinierende Unterwasserwelt entdecken und mit Seepferdchen, Delfin und Co. auf Tauchgang gehen. Einfach magisch: Im warmen Badewasser verändern die Krake und die Flossen der Meerjungfrauen ihre Farbe. Die Badeprodukte von TINTI sorgen für tolle Überraschungen in der Wanne: Das sprudelnde Badetab färbt das Wasser pink und für ein geheimnisvolles Knistern sorgt der extra Knisterzauber.

Die PLAYMOBIL-Adventskalender sind die ideale Alternative zu Schokolade und Selbstgebasteltem und machen auch noch nach Weihnachten viel Freude im Kinderzimmer. Sie liefern ab dem ersten Türchen kreativen Spielspaß und läuten den Countdown bis Weihnachten ein.