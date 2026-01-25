Das Ostderby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden wurde von massiven Ausschreitungen überschattet. Zahlreiche Beamte wurden verletzt, doch auch Unbeteiligte kamen zu schaden.

Die Sanitäter vor Ort mussten beim Ostderby des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden zahlreiche verletzte Fans und Polizisten verarzten.

Magdeburg - Das Zweitliga-Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden (1:2) ist am Samstagabend von schweren Ausschreitungen innerhalb und außerhalb des Stadions überschattet worden. Überraschend kamen die Auseinandersetzungen am Rande des Hochrisikospiels nicht, die Details sind dennoch erschreckend.