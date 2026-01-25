Über 60 Verletzte Heftige Vorwürfe nach Gewaltexzess zwischen FCM-Fans und Polizei
Das Ostderby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden wurde von massiven Ausschreitungen überschattet. Zahlreiche Beamte wurden verletzt, doch auch Unbeteiligte kamen zu schaden.
25.01.2026, 15:23
Magdeburg - Das Zweitliga-Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden (1:2) ist am Samstagabend von schweren Ausschreitungen innerhalb und außerhalb des Stadions überschattet worden. Überraschend kamen die Auseinandersetzungen am Rande des Hochrisikospiels nicht, die Details sind dennoch erschreckend.