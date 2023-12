Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bei der Weihnachtsfeier am kommenden Sonnabend an einem geheimen Ort werden die Legenden aus der Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg die Fakten noch einmal auf den Gabentisch bringen: Wie Dirk Hannemann und Co. am 28. November 2000 mit einem Sieg nach Verlängerung gegen den Karlsruher SC ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen waren, wie Amara Condé und Co. 23 Jahre später unter blau-weißer Flagge mit einer 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den Ligarivalen Fortuna Düsseldorf diese Chance verpasst haben.