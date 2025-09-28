Otmar Schork gibt nach der Niederlage in Karlsruhe keine Stellungnahme zur Situation des 1. FC Magdeburg ab. Dies verursacht wiederum zwangsläufig Spekulationen.

Halten die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg um Sportchef Otmar Schork auch nach der Partie gegen Elversberg an Trainer Markus Fiedler fest? Das scheint unklar.

Magdeburg - Wenngleich sie beim 1. FC Magdeburg neuen Mut aus der guten Leistung in Karlsruhe schöpfen, ist die Lage nach der fünften Niederlage hintereinander weiterhin höchst heikel. Folglich drängen sich unverändert Fragen zu Trainer Markus Fiedler auf. Wie lange geben die Verantwortlichen des Zweitligisten dem Coach noch, um die Mannschaft aus der Krise zu führen? Und wird Fiedler das Team definitiv auch nach der Länderspielpause trainieren?