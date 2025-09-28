weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM-Sportchef Schork lässt die Zukunft von Trainer Fiedler offen

Otmar Schork gibt nach der Niederlage in Karlsruhe keine Stellungnahme zur Situation des 1. FC Magdeburg ab. Dies verursacht wiederum zwangsläufig Spekulationen. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 28.09.2025, 16:38
Halten die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg um Sportchef Otmar Schork auch nach der Partie gegen Elversberg an Trainer Markus Fiedler fest? Das scheint unklar.
Halten die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg um Sportchef Otmar Schork auch nach der Partie gegen Elversberg an Trainer Markus Fiedler fest? Das scheint unklar. (Foto: Imago Images/Fußball-News Saarland)

Magdeburg - Wenngleich sie beim 1. FC Magdeburg neuen Mut aus der guten Leistung in Karlsruhe schöpfen, ist die Lage nach der fünften Niederlage hintereinander weiterhin höchst heikel. Folglich drängen sich unverändert Fragen zu Trainer Markus Fiedler auf. Wie lange geben die Verantwortlichen des Zweitligisten dem Coach noch, um die Mannschaft aus der Krise zu führen? Und wird Fiedler das Team definitiv auch nach der Länderspielpause trainieren?