Lange erschien es diskutabel, inzwischen glasklar: Der 1. FC Magdeburg hat nicht genug Qualität. Die Konsequenz ist der letzte Tabellenplatz.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 10.11.2025, 15:33
Hatten am Sonntag nach der Paderborn-Pleite Gesprächsbedarf: Torwarttrainer Matthias Tischer (v.l.), Kapitän Dominik Reimann, Anführer Baris Atik und FCM-Präsident Jörg Biastoch. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - In der 39. Minute gegen Paderborn wurde bei den FCM-Fans aus Hoffen auf einen Treffer Ratlosigkeit. Es war der Moment, als Rayan Ghrieb aus kurzer Distanz deutlich drüber schoss. Mit jeder Aktion bei der 0:1-Niederlage schwand der Glaube an den Torschrei mehr. Ähnlich verhält es sich grundsätzlich mit der riesigen Offensivschwäche des 1. FC Magdeburg. Durch all die trist verlaufenen Zweitliga-Partien glauben die Anhänger fast gar nicht mehr an baldige Besserung.