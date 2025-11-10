Liveticker
schork machte gravierende fehler Der FCM hat ein fatales Qualitätsproblem
Lange erschien es diskutabel, inzwischen glasklar: Der 1. FC Magdeburg hat nicht genug Qualität. Die Konsequenz ist der letzte Tabellenplatz.
Aktualisiert: 10.11.2025, 15:33
Magdeburg - In der 39. Minute gegen Paderborn wurde bei den FCM-Fans aus Hoffen auf einen Treffer Ratlosigkeit. Es war der Moment, als Rayan Ghrieb aus kurzer Distanz deutlich drüber schoss. Mit jeder Aktion bei der 0:1-Niederlage schwand der Glaube an den Torschrei mehr. Ähnlich verhält es sich grundsätzlich mit der riesigen Offensivschwäche des 1. FC Magdeburg. Durch all die trist verlaufenen Zweitliga-Partien glauben die Anhänger fast gar nicht mehr an baldige Besserung.