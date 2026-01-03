Den Anreisetag ins Trainingslager nach Side hat sich der 1. FC Magdeburg anders vorgestellt. Der Wintereinbruch in der Heimat sorgte für eine satte Verspätung. Kleine Überraschungen gab es im Kader.

Antalya – Man könnte meinen, der 1. FC Magdeburg hätte den Absprung aus der Heimat gerade noch rechtzeitig geschafft. Pünktlich am Tag des großen Winter- und Schneeeinbruchs in der Heimat brach der Zweitligist in sein einwöchiges Trainingslager an der Türkischen Riviera auf.

Doch zum perfekten Start in ein entspanntes Vorbereitungs-Camp passte das Timing der Blau-Weißen nicht ganz. Sie schafften es nämlich nicht, der weißen Pracht in Deutschland rechtzeitig zu entkommen und steckten knapp zwei Stunden am Flughafen BER fest, ehe es endlich in Richtung Süden ging.

FCM kommt erst in der Nacht am Hotel an

Als der FCM letztlich in Antalya landete, war die Sonne über dem Mittelmeer längst verschwunden. Kurz vor 21 Uhr Ortszeit setzte die Maschine zur Landung an. Ehe Passkontrollen, Gepäckabholung und der Transfer zum Stamm-Hotel in Side erledigt waren, schlug die Uhr schon fast Mitternacht.

Derart stressig hatte sich die Mannschaft ihren ersten Tag des Trainingslagers nicht vorgestellt. Zumal die wirklichen Strapazen ja eigentlich erst mit den Trainingseinheiten am Sonntag beginnen sollen.

FCM-Coach Sander: Freude über Hugonet-Rückkehr

An denen nimmt nach überstandener Innenbandverletzung im Knie auch wieder Abwehrstammkraft Jean Hugonet teil. „Er ist ein richtig guter Junge, der sich immer auch in den Dienst der Mannschaft stellt“, wie Trainer Petrik Sander am Freitag glücklich erklärte.

Auf andere Spieler wiederum verzichten Sander und sein Trainerkollege Pascal Ibold freiwillig. Abu-Bekir El-Zein hat den Durchbruch an der Elbe nicht geschafft und schloss sich dem SSV Ulm an. Die bereits in die U23 aussortierten Robert Leipertz, Aleksa Marusic, Emir Kuhinja und Nick Meier sind erwartungsgemäß nicht Teil der Reisegruppe.

FCM-Verteidiger Hoti endgültig aussortiert

Ebenso wenig wie Andi Hoti, dessen Zeit beim FCM endgültig abgelaufen ist. Das Abwehrtalent darf sich einen neuen Verein suchen und hält sich so lange bei der Reserve fit.

Aus Verletzungsgründen traten Eldin Dzogovic, Luka Hyryläinen und Samuel Loric die Reise nach Side nicht mit an. Auch Tarek Chahed fehlte noch.

Den Sprung in den Trainingslager-Kader geschafft haben indes Ado Onaiwu und Kandet Diawara sowie die Youngster Albert Millgramm und Felix Vogler. Auch die zuletzt angeschlagenen Connor Krempicki und Alexander Ahl-Holmström stiegen nach der Flugverspätung so hungrig und erschöpft wie der Rest der Mannschaft aus dem Flieger.

Musonda genießt noch Urlaub vom Afrika-Cup

Lubambo Musonda bekommt nach seinem Einsatz beim Afrika-Cup, der bereits in der Vorrunde mit Sambia endete, noch seinen wohl verdienten Urlaub und stößt erst in der kommenden Woche wieder zum Team.

Interessant: Sportchef Otmar Schork reiste bereits vor der Mannschaft an. Er arbeitet mit Hochdruck an Veränderung im Kader. Sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite. Aktuell könnte er dies nirgendwo besser tun als in der Türkei.

Auch Mönchengladbach, Hannover 96 und Co. an der Riviera

Neben dem FCM beziehen unter anderem auch Borussia Mönchengladbach, Dynamo Dresden, Hannover 96, SC Paderborn, VfL Bochum, Alemannia Aachen, MSV Duisburg, SSV Ulm, Waldhof Mannheim, Rot-Weiß Essen, 1860 München und der SC Verl ihr Winterquartier in der Region Belek.

Bislang hat der 1. FC Magdeburg zwei Testspiele vereinbart. Am 6. Januar (15.30 Uhr/Ortszeit) in Lara gegen den FC Winterthur und am 9. Januar (14 Uhr) in Side gegen den SSV Ulm. Live zu sehen auf volksstimme.de.