2. Bundesliga Kommentar zur FCM-Hinrunde: Zu viele Schwächephasen

Der 1. FC Magdeburg überwintert in der 2. Bundesliga auf dem 17. Tabellenplatz. Denn die Anzahl an individuellen Fehlern war in der ersten Saisonhälfte einfach zu hoch, findet Patrick Nowak