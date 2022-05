Alexander Bittroff wird dem 1. FC Magdeburg wochenlang fehlen

Magdeburg - Alexander Bittroff hatte es bereits im Gefühl. Direkt nach der Niederlage am Freitagabend bei Viktoria Köln (0:1) äußerte der Innenverteidiger, der nach einer halben Stunde ausgewechselt werden musste, seine Bedenken über eine schwerere Verletzung.„Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, wie es sich anfühlt“, sagte der 33-Jährige mit bedrückter Stimme. Nach den Untersuchungen haben sich die Befürchtungen allerdings bestätigt: Bittroff wird dem FCM wochenlang fehlen.

Wie der am Dienstag mitteilte, erlitt der Routinier einen Muskelfaserriss in der Wade. Diese sei ihm während des Spiels in einer Bewegung „festgegangen“ und habe „ein bisschen geknallt“, hatte Bittroff nach der Partie erklärt und ergänzt: „In der Vergangenheit hatte ich so was schon einmal, und da war es nicht so positiv.“ Im Frühjahr 2020 fehlte er seinem damaligen Arbeitgeber, KFC Uerdingen, ebenfalls mit einem Muskelfaserriss sechs Wochen.

Ein solch langer Ausfall würde den FCM sehr schmerzen, immerhin ist Bittroff ein absoluter Leistungsträger in der Abwehrkette – und er schien unverwüstlich. Selbst eine tiefe Risswunde, zugezogen im Heimspiel gegen Viktoria Berlin (1:0), konnte ihn jüngst nicht stoppen. Er spielte durch, wurde anschließend genäht und stand in Köln schon wieder in der Startformation.

Verteidiger hatte noch keine Minute verpasst

„Die Wunde war eigentlich das große Problem. Die Wade war vor dem Spiel gut“, erklärte Bittroff, machte sich aber sogleich Gedanken, ob die Verletzungen in Zusammenhang stehen könnten: „Manchmal ist es so, dass man kompensiert, dass die Wundheilung mehr angeregt wird als die Versorgung der Muskeln. Das kann natürlich die Ursache sein.“

So oder so: Bittroff, der bis zu seiner Auswechslung noch keine Drittliga-Minute verpasst hat, wird dem FCM vorerst fehlen. Wenngleich gegen den SC Verl auch der rotgesperrte Tobias Müller ausfällt, sorgte sich Bittroff nach dem Köln-Spiel nicht: „Das Positive ist, dass wir in der zweiten Halbzeit gerade mit den Spielern, die in letzter Zeit nicht oft zum Zug gekommen sind, wirklich Vollgas gegeben haben.“