Sorgen bei FCM-Verteidiger Bittroff: „Es hat ein bisschen geknallt“

Köln - Als Simon Handle den FC Viktoria Köln am Freitagabend im Drittliga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg in der 29. Minute in Führung köpfte, stand der Gast nur noch mit neun Mann auf dem Platz. Zum einen fehlte Kapitän Tobias Müller, der schon in der Anfangsphase die Rote Karte gesehen hatte. Zum anderen aber auch sein Innenverteidiger-Kollege Alexander Bittroff. Der 33-Jährige wurde zu diesem Zeitpunkt an der Seitenlinie von Physiotherapeut Tino Meyer behandelt, signalisierte schnell mit schmerzverzerrtem Gesicht, dass es für ihn nicht weitergehen kann - und macht sich nun Sorgen. Es war nämlich nicht etwa die gegen Viktoria Berlin zugezogene Risswunde, die zur Auswechslung Bittroffs führte.