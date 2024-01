Arslan trifft für den 1. FC Magdeburg gegen Ex-Verein Dynamo, zudem spielt sich Kurioses ab. Die Volksstimme schaut nun auf den ersten Test in der Zeit an der türkischen Riviera zurück.

Der Ablauf beim 2:2 (0:1, 0:2) zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden war ein besonderer. Nach der Spieldauer von 90 Minuten wurde nämlich das Schiedsrichter-Gespann ausgetauscht. Ein anderer türkischer Referee leitete fortan mit zwei ebenfalls neuen Assistenten die weiteren 30 Minuten dieses Testspiels in Belek am Sonnabend. Was bei Beobachtern für einige Irritation sorgte. „Sie haben hier auf Verbandsebene die Regel, dass nach 90 Minuten ein anderes Schiedsrichter-Gespann auf den Platz muss“, erklärte FCM-Coach Christian Titz und sagte zur Spielzeit: „Beide Vereine wollten mit zwei verschiedenen Teams über 60 Minuten gehen.“