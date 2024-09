Atik feiert in Köln aller Voraussicht nach sein Comeback. Über diese und weitere Personalien verschafft die Volksstimme einen Überblick.

Atik und Co. – Wie sich die Personalsituation des FCM vor der Partie in Köln darstellt

Magdeburg - Beim 1. FC Magdeburg dreht sich vor dem ausverkauften Zweitliga-Auswärtsspiel am Sonnabend in Köln (20.30 Uhr/Sky und Sport1) außergewöhnlich viel ums Personal. Bei zahlreichen Spielern stellte sich bis Donnerstag für Beobachter noch die Frage, ob diese im Rheinland zum Einsatz kommen können. Doch dann sorgte FCM-Trainer Christian Titz für Klarheit. Und der 53-Jährige hatte für die Fans eine ersehnte Nachricht parat: Linksaußen Baris Atikist wieder fit. Nach drei verpassten Pflichtspielen aufgrund seiner Oberschenkelverletzung spricht nichts gegen einen Einsatz des 29-Jährigen in Köln.