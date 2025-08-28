weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Blau-Weiße oben dabei: Auf emotionalem Sieg folgt für den FCM II das Regionalliga-Spitzenspiel

In der englischen Woche steht für die Reserve des 1. FC Magdeburg am Sonntag ein echtes Auswärts-Highlight an. Indes gibt es mit der anhaltenden Diskussion um Profi-Einsätze und dem Zuschaueraufkommen beim Sieg am Mittwoch weitere Themen.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 28.08.2025, 17:07
Leon Mergner (hier der zweite Akteur von rechts) gab nach dem Erfolg gegen den BFC Dynamo emotionale Einblicke.
Leon Mergner (hier der zweite Akteur von rechts) gab nach dem Erfolg gegen den BFC Dynamo emotionale Einblicke. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Am sechsten Spieltag der Regionalliga Nordost ereignet sich etwas, das erstmal komisch klingen mag: Die Reserve des 1. FC Magdeburg bestreitet am Sonntag bei Rot-Weiß Erfurt (14 Uhr/im Volksstimme-Livestream) das Spitzenspiel des Wochenendes. Denn der Club tritt als Fünfter beim Dritten an. „Auf uns warten eine Top-Mannschaft und eine Top-Kulisse wieder“, sagte FCM-Akteur Leon Mergner nach dem 4:3-Sieg in der Nachspielzeit gegen den BFC Dynamo am Mittwoch.