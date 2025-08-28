In der englischen Woche steht für die Reserve des 1. FC Magdeburg am Sonntag ein echtes Auswärts-Highlight an. Indes gibt es mit der anhaltenden Diskussion um Profi-Einsätze und dem Zuschaueraufkommen beim Sieg am Mittwoch weitere Themen.

Auf emotionalem Sieg folgt für den FCM II das Regionalliga-Spitzenspiel

Leon Mergner (hier der zweite Akteur von rechts) gab nach dem Erfolg gegen den BFC Dynamo emotionale Einblicke.

Magdeburg - Am sechsten Spieltag der Regionalliga Nordost ereignet sich etwas, das erstmal komisch klingen mag: Die Reserve des 1. FC Magdeburg bestreitet am Sonntag bei Rot-Weiß Erfurt (14 Uhr/im Volksstimme-Livestream) das Spitzenspiel des Wochenendes. Denn der Club tritt als Fünfter beim Dritten an. „Auf uns warten eine Top-Mannschaft und eine Top-Kulisse wieder“, sagte FCM-Akteur Leon Mergner nach dem 4:3-Sieg in der Nachspielzeit gegen den BFC Dynamo am Mittwoch.