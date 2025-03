Opole - Vor dem Freundschaftsspiel des 1. FC Magdeburg bei Odra Opole ging das Flutlicht im ausverkauften Stadion Opolski aus. Die Show anlässlich der Stadioneinweihung begann. Die musikalische Darbietung auf der Bühne, die Lichtereffekte und die Pyrotechnik begeisterten sowohl Heim- als auch Gästefans. Am Ergebnis von 1:1 (0:0) im anschließenden Duell der Zweitligisten konnten sich eher die Anhänger der Polen erfreuen. Schließlich war Magbeburg der Favorit, Opole schlug sich beachtlich.

Die Sachsen-Anhalter hatten in der Partie ihre bekannte Spielkontrolle. Zu Chancen kamen jedoch nicht nur sie, sondern auch die in den Zweikämpfen keineswegs zimperlichen Oberschlesier. Das Remis zur Partie ging in Ordnung. Nach der Pause hatten beide Teams Torgelegenheiten, die Hausherren sogar die besseren. Für beide wäre der Sieg möglich gewesen. Abu-Bekir El-Zein brachte Magdeburg in Minute 66 nach einer Kombination in Führung. In der 77. Minute fing sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz den Ausgleich durch einen traumhaft getretenen Freistoß von Szymon Kobusiński.

FCM-Coach Christian Titz wechselte in der Partie indes lediglich fünfmal. Tatsächlich nahmen zu Beginn der Partie auch nur fünf Blau-Weiße auf der Bank Platz. Bei den Gastgebern standen hingegen weitaus mehr Akteure im Spieltagskader und im Vergleich zum Club auch Stammkräfte in der Startelf. Und auch das wird ein Grund gewesen sein, warum auf die spektakuläre Show vor Anpfiff ein ausgeglichenes Fußballspiel folgte.