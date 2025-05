Magdeburg - Es ist sehr speziell, dass der 1. FC Magdeburg ausgerechnet 2025 an der Tür zum Oberhaus klopft. Dies liegt an der Rückkehr in den Profibereich vor genau zehn Jahren, an dem entsprechenden Jubiläum. Ganz klar: Der Erfolg 2015 ermöglichte die aktuelle Erfolgssituation des Vereins. „Wir versuchen, den Weg, der damals eingeschlagen wurde, weiter zu verfolgen“, so der heutige Trainer Christian Titz. Und mit dem so realistischen Aufstieg würden Titz und Co. eben ausgerechnet im Jahr des Jubiläums ein neues Kapitel schreiben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.