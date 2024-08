Trotz personeller Probleme verzichtete Titz gegen Schalke 04 auf Jason Ceka. Der 24-Jährige will den Club noch in diesem Sommer verlassen.

Magdeburg. - Jason Ceka ist beim 1. FC Magdeburg in diesen Tagen nochmal unzufriedener als eh schon. Ein Einsatz von ihm gegen Schalke schien denkbar. Schließlich fehlten mit Baris Atik, Livan Burcu und Bryan Teixeira drei Außenstürmer. Und Coach Christian Titz wechselte im Laufe der Begegnung zweimal auf dem Flügel. Doch die frühere Stammkraft Ceka blieb schon im dritten Pflichtspiel in dieser Saison draußen. Weiter steht nur ein Kurzeinsatz in Liga zwei zu Buche. Die Situation spitzt sich zu.