Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat eine bittere Verletzungsdiagnose mitgeteilt: So fällt Außenverteidiger Herbert Bockhorn vorerst aus. „Bei einem Foul an der Außenlinie in der ersten Halbzeit in Regensburg ist leider ein Bänderriss im Fußgelenk entstanden“, schilderte FCM-Coach Christian Titz. Der Ausfall des 28-Jährigen stellt einen herben Verlust dar. Schließlich ist der 1,76-Meter-Mann ansonsten Stammspieler.

Er hatte nicht nur am Montag auswärts im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg (2:1 für den Club) begonnen, sondern auch in den ersten beiden Ligapartien der Saison. In der Pokalpartie nahm ihn Titz in der 64. Minute wegen den entsprechenden Schmerzen vom Feld. Die Ausfalldauer bei der Verletzung beträgt im Normalfall rund sechs Wochen.

Lesen Sie später: Die ausführliche Einordnung des Ausfalls