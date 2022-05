Ceka vom 1. FC Magdeburg: Vom Unglücklichen zum Gefeierten

Gegen den SC Verl ist Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim 2:0-Heimerfolg glänzte vor allem der zuletzt nach seiner frühen Auswechslung in Köln noch so unglückliche Jason Ceka.

Magdeburg - Unterschiedlicher hätte die Gemütslage bei Jason Ceka kaum sein können. Trottete der Offensivspieler des Drittligisten 1. FC Magdeburg am Freitag vorvergangener Woche bei der 0:1-Niederlage in Köln noch etwas widerwillig und mit bedienter Miene schon nach einer Viertelstunde vom Feld, trug er gestern ein dickes Grinsen im Gesicht, als er in der 82. Minute unter lautem Beifall von der Tribüne ausgewechselt wurde. Das lag zum einen am Spielstand – der FCM führte zu diesem Zeitpunkt und gewann letzten Endes auch mit 2:0 gegen den SC Verl. Zum anderen aber auch an Cekas persönlicher Leistung.