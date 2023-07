Noch anderthalb Wochen hat der 1. FC Magdeburg bis zum ersten Spieltag in der 2. Bundesliga. Davor erfolgt am Sonntag das Testspiel gegen den FC Sevilla. In der Endphase der Vorbereitung ist klar: Der Kampf um die Kaderplätze spitzt sich zu.

Magdeburg - Vier Tage sind seit dem Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Fieberbrunn vergangen. In dieser Zeit hielten sich die Fußballer des 1. FC Magdeburg zuletzt zweimal individuell fit. Doch am Mittwoch trainieren die Akteure ab 10.30 Uhr wieder gemeinsam, wenn Cheftrainer Christian Titz seine Schützlinge auf den Rasen lädt. Außerdem steht am Nachmittag noch eine Krafteinheit an.