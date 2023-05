Der Zähler in Heidenheim bringt den 1. FC Magdeburg immer näher Richtung Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Kapitän Amara Condé hätte sich freuen können, war aber wie gewohnt selbstkritisch. Warum eigentlich?

Magdeburg - Als Amara Condé über das 0:0 beim 1. FC Heidenheim, das „besser als verlieren“ ist und bei dem „mehr drin“ war, sprach, wirkte es wenige Meter weiter in der Kabine des 1. FC Magdeburg noch sehr ruhig. Doch nachdem der 26-Jährige den Umkleideraum betrat, dauerte es nicht sehr lange, bis laute Musik ertönte. Ob der Kapitän der Blau-Weißen dafür verantwortlich war und im Rahmen des Punktgewinns am Sonntag in der Voith-Arena nach dem Abpfiff den Kabinen-DJ gab, ist nun nicht übermittelt. Fakt ist dagegen, dass der FCM in der 2. Bundesliga nach der Partie beim Aufstiegsanwärter Heidenheim einen Grund zum Feiern hatte. Schließlich ist der Klassenerhalt zum Greifen nah.