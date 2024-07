Magdeburg - Mit starrer Miene verfolgte Christian Titz am Sonnabend die Schlussphase der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Sampdoria Genua. Bis einige Minuten nach der Stundenmarke hatte es noch danach ausgesehen, als würde der FCM auch im neunten und abschließenden Test der Vorbereitung ohne Niederlage bleiben. Dann jedoch gaben die Blau-Weißen ihre Führung innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand, unterlagen den Italienern mit 2:4 (2:1). Ganz anders war die Gefühlslage am Abend zuvor – nach dem 1:0-Erfolg in der Generalprobe beim englischen Zweitliga-Club Norwich City. Die Volksstimme gibt einen Einblick in die finalen Eindrücke.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.