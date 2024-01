Am Sonnabend hat sich der 1. FC Magdeburg im Rahmen des Camps in der Türkei mit Drittligist Dynamo Dresden gemessen. Und Blau-Weiß bewies nach Rückstand Moral.

Belek - Der Zweitligist 1. FC Magdeburg spielt im ersten Testspiel der Wintervorbereitung Remis: Am Sonnabend trennte sich Blau-Weiß in einem intensiven Ostduell mit 2:2 (0:1, 0:2, 0:2) von Dynamo Dresden. Die Partie fand vor zahlreichen Fans beider Lager und einigen neutralen Zuschauern in Belek statt, insgesamt waren es rund 150 Fußball-Begeisterte. Und sie wurde über vier unterschiedlich lange Abschnitte (45, 15, 45 und nochmal 30 Minuten) ausgetragen. Wie bei Testspielen üblich wechselten beide Teams fleißig durch.

Von Beginn an ging es beim Aufeinandertreffen zweier spielstarker Mannschaften kurzweilig zu, doch geschah direkt vor den Toren zunächst nichts Hochgefährliches. In der 8. Minute geriet der Club dann jedoch aufgrund eines Fehlers in Rückstand: Außenverteidiger Herbert Bockhorn verlor das Leder im Spielaufbau und Dynamos Stefan Kutschke zog geistesgegenwärtig aus der Ferne ab, FCM-Keeper Noah Kruth stand weit vor dem Kasten und konnte nicht mehr retten.

Auch zweites Gegentor fällt unnötig

In der Folge zog Magdeburg sein gewohntes Ballbesitzspiel auf, doch der Drittliga-Tabellenzweite präsentierte sich mindestens ebenbürtig. In der 18. Minute musste Kruth aus halblinker Position einen Schuss von Tom Zimmerschied parieren. Wenig später forderten die Sachsen Elfer, als Niklas Hauptmann nach einem Duell mit Daniel Elfadli zu Boden ging (19.). Elfadli war bis Freitag noch mit der libyschen Nationalelf unterwegs und ist nun also im Camp der Blau-Weißen angekommen.

In der Folge hatten die Sachsen-Anhalter um Daniel Elfadli zwar häufig die Kugel und ließen das Leder gefällig laufen, aber kreierten ebenso wie ihr Kontrahent recht wenig Torgefahr. Und so endete beim Stand von 0:1 aus Sicht des Clubs der erste Spielabschnitt. Im zweiten Abschnitt erhöhte Dresden in Minute 53: Nach einem Zweikampf von Elfadli gab es am Mittelkreis Freistoß, Dynamo führte ihn schnell aus, schaltete schneller und Jakob Lemmer vollendete vor Kruth zum 2:0 (54.). Der FCM ließ weiter Torgefahr vermissen.

FCM gleicht spät aus

Im dritten Spielabschnitt zog der eingewechselte Ahmet Arslan, der bis zum Sommer für Dynamo spielte, aus zentraler Position ab (70.). Doch auch die SGD blieb im Spiel und hatte unter anderem gute Umschaltmomente. Nach dem Schuss von Arslan kamen die Magdeburger weiterhin selten vielversprechend ins letzte Drittel. Im letzten Spielabschnitt streifte ein Freistoß des Club knapp vorbei. Lange sah es auch in der Folge danach aus, als würde

Kurze Zeit später zappelte der Ball im Netz: Jonah Fabisch verwandelte mit einem Strahl von knapp außerhalb des Strafraums (109.). Und es dauerte nur eine weitere Minute bis zum Ausgleich: Arslan leitete eine Kombination selbst ein und vollendete sie aus kurzer Distanz im Sechzehner. Danach war Magdeburg sogar drauf und dran, das 3:2 zu erzielen. Die Blau-Weißen hätten in der 116. Minute etwa fast noch nach einem indirekten Freistoß aufgrund eines Rückpasses getroffen. Doch letztlich blieb es beim Remis.