Nächste Partie der Club-Reserve fällt aus. Ab der kommenden Woche nimmt die Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg aber wohl Fahrt auf.

Das U-23-Team des 1. FC Magdeburg um Coach Daniel Wölfel hat viele Regionalliga-Begegnungen vor der Brust.

Magdeburg - Sportler lieben den Wettbewerb. Doch die U 23 des 1. FC Magdeburg wird in diesen Wochen ziemlich ausgebremst. Erst fiel Ende Januar der Jahresauftakt in der Regionalliga Nordost beim FSV 63 Luckenwalde aufgrund des Winterwetters aus. Dann folgte die Absage der Partie beim BFC Dynamo Mitte Februar – und am Freitag die nächste: Der FCM kann an diesem Sonntag nicht wie geplant beim Greifswalder FC antreten.