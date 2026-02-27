Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Dessau 05 einstecken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und SV Dessau 05 mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 184 Zuschauer waren in der Sportanlage Thalheim live dabei.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Dimitrios Mitsis vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Tobias Berndt die Gäste in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Dessau 05

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Zimmermann, Bakkush (90. Ali), Seniura, Ndour (61. May), Sonco (88. Schmökel), Culubali Ramos, Jalo (81. Wróblewski), Schinkel (61. Lytvyn), Moroz, Prielipp

SV Dessau 05: Becker – Werthmann (72. Girke), Friebe, Berndt, Von Zansen (89. Lübke), Horvath, Zoblofsky, Barabasch, Mieth (72. Stelmak), Pratsch, Biriuk (63. Baumgart)

Tore: 0:1 Tobias Berndt (41.); Zuschauer: 184