Magdeburg - FCM-Verteidiger Daniel Heber fühlt sich mit seiner Familie wohl in den eigenen vier Wänden. Und das liegt auch an den Menschen, die in der Gegend wohnen. „Die Nachbarn sind sehr cool“, schwärmt der 30-Jährige. Neue Nachbarn hat er nun quasi auch beim 1. FC Magdeburg in der Abwehr. Heber ist nämlich die einzige Stammkraft aus der Rückrunde des Vorjahres in der Verteidigung, die beim Zweitliga-Auftakt gegen Elversberg (0:0) von Beginn an für den Club spielte. Einen solchen Umbruch von einer Saison zur nächsten in der Abwehr und dabei die Ausnahme zu sein, erlebte er in seiner bisherigen Karriere noch nicht. Wie formuliert es der Akteur: „Dass sich so viel geändert hat, war noch nicht der Fall.“

