Magdeburg - Tim Sechelmann hatte den Ball fest im Blick, verfolgte seinen Gegenspieler vom FC St. Pauli und eroberte tatsächlich im Laufduell noch das runde Leder. Für diese Szene erntete der Abwehrspieler des 1. FC Magdeburg, der nach einem halben Jahr mal wieder in der Startelf stand, von den Rängen der MDCC-Arena Applaus. Ballgewinne sind wichtig – vor allem im Abstiegskampf. Aber das Leder kann nur dann erobert werden, wenn man eben eng an seinem Gegenspieler bleibt und ihm nicht zu viel Platz lässt. Doch das gelang den Elbestädtern am Sonnabend in zwei entscheidenden Szenen, die letztlich die 1:2 (1:0)-Niederlage gegen die Hamburger herbeiführten, nicht.