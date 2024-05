Der Ligaerhalt steht fest, beim 1. FC Magdeburg können sie also endgültig für die nächste Saison planen. Dabei hat der Club in der Rückrunde nicht überzeugt.

In der 73. Minute erzielte der FCM 1974 das 2:0 im Europokal-Finale, in der 73. Minute brachte die Fanszene am Freitag das Stadion zum Leuchten.

Magdeburg - Dem torlosen Remis gegen Greuther Fürth am Freitag folgte tags darauf die große Erleichterung für die Fans des 1. FC Magdeburg: Durch die 1:3-Pleite des 1. FC Kaiserslautern bei Hertha BSC stand der Klassenerhalt in Liga zwei nun auch rechnerisch fest. Kleiner Unterschied zum Vorjahr: Damals bejubelte Blau-Weiß den Ligaverbleib am 32. Spieltag und nach einem 2:2 gegen Nürnberg in der MDCC-Arena. Auch diesmal hätte das Team bekanntlich auf dem Rasen feiern können, doch vergab der FCM mit der 1:4-Niederlage in Lautern und dem 0:0 gegen Fürth zwei Matchbälle.